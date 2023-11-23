Кривавий бізнес Knauf: компанію внесли до переліку міжнародних спонсонсорів війни

НАЗК внесло німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни. Стало відомо про те, що Knauf не лише залишається на російському ринкові, але й активно підтримує мобілізацію своїх співробітників.

Один з найбільших у світі виробників будматеріалів, німецький Knauf, сплатив до бюджету Росії близько 117 мільйонів доларів тільки за 2022 рік. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, направляючи своїх працівників на війну проти України.

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Все це послужило причиною включення Національним агентством з питань запобігання корупції компанії Knauf до списку міжнародних спонсорів війни.

Що таке перелік "Міжнародні спонсори війни" Перелік "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" є важливим інструментом для підвищення репутації та чесності ланцюжків постачання на міжнародному рівні, а також для відходу міжнародних підприємств від співпраці з Росією. Одним з ключових механізмів на цій платформі є співпраця з базою даних World-Check, яка використовується фінансовими установами та страховими компаніями для оцінки ризиків.

Що відомо про звʼязок Knauf та Росії

На сьогодні Knauf є найбільшим німецьким інвестором у будівельній сфері Росії. Компанія налічує 4 тисячі співробітників в Росії. Починаючи з 1993 року, Knauf вклала в економіку держави понад 1,65 мільярда євро.

Керівництво компанії Knauf має глибокі зв'язки з російським урядом. Один зі співвласників, Ніколаус Вільгельм Кнауф, протягом 23 років обіймав посаду Почесного Консула Російської Федерації у Нюрнберзі.

Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні “Алабуга”, на території якої організовано російське виробництво БпЛА Shahed-136.

Офіційна позиція компанії щодо війни в Україні