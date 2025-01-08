В Україні будують другий завод будматеріалів Knauf

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf офіційно розпочав будівництво нового заводу в Україні з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.

Виробництво буде на Тернопільщині

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський, інформує 24 Канал.

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"Підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині. Проєктні потужності нового виробництва - 30 мільйонів квадратних метрів гіпсокартону та 320 тисяч тон сухих сумішей", – зазначив він.

Інвестиції у проєкт становитимуть 150 мільйонів євро.

Чому це важливо для України

Зауважимо, що це буде другий завод Knauf в Україні.

Перший завод німецької компанії розташований у Києві. Потужність цього виробництва близько 25 мільйонів квадратних метрів гіпсокартону та 200 тисяч тсухих сумішей. Київський завод дає роботу 425 працівникам, майже половина з яких переїхали із окупованого Соледару на Донбасі.