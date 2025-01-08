Производство будет на Тернопольщине

Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Кисилевский, информирует 24 Канал.

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"Предприятие будет расположено в городке Борщев на Тернопольщине. Проектные мощности нового производства - 30 миллионов квадратных метров гипсокартона и 320 тысяч тонн сухих смесей", – отметил он.

Инвестиции в проект составят 150 миллионов евро.

Почему это важно для Украины

Заметим, что это будет второй завод Knauf в Украине.

Первый завод немецкой компании расположен в Киеве. Мощность этого производства около 25 миллионов квадратных метров гипсокартона и 200 тысяч тсухих смесей. Киевский завод дает работу 425 работникам, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе.