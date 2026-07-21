Росія знищила склад "Книголав" та 250 тисяч книг: видавництво підрахувало шалені збитки

Видавництво "Книголав" повідомило про масштабні втрати після російського ракетного удару по Києву 19 липня. Прямі збитки попередньо оцінюють у близько 30 мільйонів гривень.

Що втратив "Книголав" під час обстрілу Росії

Внаслідок атаки на Київ був повністю знищений склад компанії. Про це розповіли директор видавництва Максим Праздніков та співвласниця "Книголаву" Світлана Павелецька, пише Forbes.

Через ракетне влучання видавництво втратило приблизно:

250 тисяч примірників книжок, які зберігалися на складі;

готові наклади, підготовлені для продажу;

значну частину матеріальних активів.

Для видавництва це не просто товар на складі. Це інвестиції, праця десятків людей і майбутні зустрічі книжок зі своїми читачами,

– каже Світлана Павелецька.

За попередньою оцінкою видавництва, прямі втрати становлять близько 30 мільйонів гривень. Наразі команда продовжує оцінювати повний масштаб збитків і паралельно працює над відновленням операційної діяльності.

Видавництво отримало підтримку

У "Книголаві" розповіли, що після трагедії отримали сотні повідомлень із підтримкою. За словами Світлани Павелецької, допомогу запропонували:

автори;

партнери;

книгарні;

колеги по книжковому ринку;

читачі;

представники бізнесу.

Які ще видавництва постраждали після обстрілу Києва 19 липня

Під час масованої ракетної атаки Росії на Київ була зруйнована друкарня групи "Конві" – одного з найбільших поліграфічних підприємств України. Тому постраждала низка видавництв, чиї книги були на складі:

"Ранок"; "Грамота"; "Літера ЛТД"; "Лінгвіст"; "Книголав"; "Лабораторія"; "Артбукс"; "АССА"; "Каламар"; "Атена"; "Астон"; "Букшеф"; "MISON"; "Вища школа"; "Медицина"; "Апріорі" та інші.

Чому Росія так часто б'є по Києву балістикою

Упродовж останніх тижнів Росія почала частіше атакувати Київ балістичними ракетами. Про це 24 Каналу розповів генерал армії Микола Маломуж.

Наразі ворог запускає багато балістики по столиці. Збивати її можуть фактично лише ракети до ЗРК Patriot, з якими зараз серйозний дефіцит. За словами Маломужа, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Б'ють не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках, складських приміщеннях, вулицях тощо. Все для того, аби загнати киян в стан безвиході.

Окрім цього, ворог намагається вицілити об'єкти, які пов'язані з Силами оборони України. В цьому випадку можна пригадати нещодавню атаку на Вишневе Київської області, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів.