Скільки книг втратила Україна

Унаслідок балістичної атаки на Київ виробничі приміщення підприємства отримали масштабні пошкодження, повідомила комерційна директорка групи "Конві" Вікторія Гайдай.

Найбільше постраждали друкарський цех, палітурний цех, виробниче обладнання, офісні приміщення, які повністю вигоріли. За словами представниці компанії, після удару великі виробничі площі залишилися без даху, а частина обладнання була знищена або пошкоджена водою під час ліквідації наслідків атаки. На щастя, працівники друкарні не постраждали.

Через російський удар повністю знищені майже 250 тисяч підручників для учнів 9 класу, які вже були готові до відправлення у школи. Крім цього, пошкоджена частина видавничої продукції загальним накладом близько 350 тисяч примірників.

Серед них – підручники для 4 класу та інші книги, які готували до продажу.

Ціль ворога очевидна – підступно зірвати навчальний процес в Україні та залишити школярів без книжок напередодні 1 вересня. Вони воюють із знаннями наших дітей та українською культурою,

– каже Гайдай.

Наслідки атаки / фото Вікторії Гайдай

Наслідки атаки / фото Вікторії Гайдай

Наслідки атаки / фото Вікторії Гайдай

Постраждала також продукція багатьох українських видавництв, зокрема:

"Ранок";

"Грамота";

"Літера ЛТД";

"Лінгвіст";

"Книголав";

"Лабораторія";

"Артбукс";

"АССА";

"Каламар";

"Атена";

"Астон";

"Букшеф";

"MISON";

"Вища школа";

"Медицина";

"Апріорі" та інших.

Що буде з продажами книг: розповіли видавці

Голова наглядової ради видавництва "Ранок" Віктор Круглов повідомив, що разом із книгами загальні втрати книг можуть бути набагато вищі.

Шість сотень тисяч книжок. Разом з книжками "Книголав", які були розташовані в іншому складі, знищено майже 1 мільйон українських книжок за одну ніч. Я не можу без сліз дивитися на ці руйнування,

– написав Круглов.

Наслідки атаки / фото Віктора Круглова

У видавництві ArtBooks також повідомили про можливі затримки з виходом нових книг.

На даній типографії ми вже багато років друкуємо наші новинки. Саме тут мали вийти друком романи "Бунтівна відьма", "У пошуках істини завітайте до бібліотеки", "Візит загону горлорізів". Наразі ми не знаємо про стани накладів, проте попереджаємо про їхні можливі затримки,

– заявили у видавництві.

Про пошкодження після атаки повідомило і видавництво "Арк.Юей". У редакційних приміщеннях вибило вікна, а всередині залишилося багато битого скла.

У компанії зазначили, що працівники не постраждали.

До слова, під час обстрілу ворог прямим влучанням ракети знищив потужності виробника балістичного захисту UKRTAC. Також пошкоджено склад компанії GoodWine.

У Бучанському районі на Київщині Росія знищила один із найбільших логістичних хабів України – комплекс "Антел". Він використовувався для зберігання та доставки товарів по всій країні.