Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе.

Які наслідки удару по UKRTAC?

Северіон Дангадзе заявив, що вночі 19 липня підприємство пережило найбільшу трагедію за всю свою історію.

За його словами, внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод та склади UKRTAC.

Не приховуватиму – для мене це надзвичайно важкий день. За цими стінами були роки праці, сотні людей, тисячі рішень, безсонні ночі, віра, відповідальність і величезне бажання зробити свій внесок у безпеку України,

– написав засновник компанії.

Водночас Дангадзе наголосив, що під час удару ніхто з працівників не загинув – і це, за його словами, найголовніше.

Я безмежно вдячний кожному співробітнику, партнерам, рятувальникам і всім, хто сьогодні поруч із нами. Попереду буде дуже непростий шлях. Але я знаю одне. Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим,

– йдеться в дописі Дангадзе.

Довідка. UKRTAC – це український виробник військової амуніції та індивідуального балістичного захисту, бронежилетів, плитоносок, штурмових рюкзаків і баулів.

Нагадаємо, під час масованої атаки 19 липня ворог випустив 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету та 125 безпілотників різних типів.

Зокрема, росіяни застосували: 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон, 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 3 протикорабельні ракети Онікс, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 125 ударних БпЛА різних типів.