Об этом сообщил основатель компании "Северион" Дангадзе.

Каковы последствия удара по UKRTAC?

Северион Дангадзе заявил, что в ночь на 19 июля предприятие пережило самую большую трагедию за всю свою историю.

По его словам, в результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод и склады UKRTAC.

Не буду скрывать – для меня это чрезвычайно тяжелый день. За этими стенами были годы труда, сотни людей, тысячи решений, бессонные ночи, вера, ответственность и огромное желание внести свой вклад в безопасность Украины,

– написал основатель компании.

В то же время Дангадзе подчеркнул, что во время удара никто из сотрудников не погиб – и это, по его словам, самое главное.

Я безмерно благодарен каждому сотруднику, партнерам, спасателям и всем, кто сегодня рядом с нами. Впереди нас ждет очень непростой путь. Но я знаю одно. Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее,

– говорится в посте Дангадзе.

Справка. UKRTAC – это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.

Напомним, во время массированной атаки 19 июля враг запустил 166 средств воздушного нападения – 41 ракету и 125 беспилотников различных типов.

В частности, россияне применили: 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 3 противокорабельные ракеты "Оникс", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 125 ударных БПЛА различных типов.