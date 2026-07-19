Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

Всего с 18:00 18 июля противник выпустил 166 средств воздушного нападения: 41 ракету и 125 беспилотников разных типов. В частности, враг применил:

10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон;

25 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 3 противокорабельные ракеты Оникс;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

125 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия", баражирующих боеприпасов типа "Бандероль".

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили 126 воздушных целей:

18 ракет (17 "Искандеров", "Цирконов" и С-400 и одну ракету Х-59/69);

108 вражеских беспилотников.

Несмотря на эффективную работу украинской противовоздушной обороны, зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на 18 локациях.