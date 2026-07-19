Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Загалом із 18:00 18 липня противник випустив 166 засобів повітряного нападу: 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, ворог застосував:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон;

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

3 протикорабельні ракети Онікс;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

125 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 сили ППО знищили 126 повітряних цілей:

18 ракет (17 "Іскандерів", "Цирконів" і С-400 та одну ракету Х-59/69);

108 ворожих безпілотників.

Попри ефективну роботу української протиповітряної оборони, попередньо зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на 18 локаціях.