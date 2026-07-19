Про наслідки російської атаки повідомляють в ДСНС та в.о. голови Київської ОВА Руслан Олійник.

Що відомо про наслідки російського терору на Київщині?

У ніч проти 19 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область. Одним із найбільш постраждалих став Бучанський район, де внаслідок ударів виникли пожежі на території складських приміщень та логістичного об'єкта.

До ліквідації наслідків залучили сили та засоби ДСНС за підвищеним рангом виклику. Рятувальники одночасно працюють на кількох локаціях, гасять пожежі та усувають наслідки обстрілів.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Жінка отримала отруєння продуктами горіння. Після огляду медиків її відпустили додому, оскільки загрози життю немає. Чоловік дістав множинні осколкові поранення тіла. Його госпіталізували до обласної лікарні, де лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, а також фіксація завданих руйнувань. Мешканців Київщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки під час загрози нових ударів.

Наслідки атаки на Київщині / Фото ДСНС України

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська атака на Київ забрала життя однієї людини, ще восьмеро дістали поранення. Влучання та пожежі зафіксували одразу у п'яти районах столиці.

У Солом'янському районі рятувальники продовжують гасити пожежу в офісній будівлі. Також ліквідовано загоряння у житловому та нежитловому будинках. У Шевченківському районі надзвичайники загасили пожежі автомобілів і триповерхової будівлі, проводили деблокування людей та локалізували займання в нежитловій будівлі. Саме там виявили загиблу людину.

У Святошинському районі ліквідували пожежу на даху приватного житлового будинку та врятували чотирьох мешканців. У Деснянському районі локалізували пожежі на двох локаціях у нежитлових будівлях. У Дніпровському районі зафіксували загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.