Податкові перевірки повертаються: за кого візьмуться у першу чергу

Верховна Рада скасувала мораторій на перевірку бізнесу. Певні винятки ще залишилися, але вони стосуються лише невеликої групи підприємців.

Податківці вже розпочали планові перевірки бізнесу та підприємців. Вже відомо, кого будуть перевіряти у 2023 – 2024 роках.

Читайте також Що буде з податками до кінця війни: Шмигаль дав обіцянку бізнесу та підприємцям

Кого податкова буде перевіряти у першу чергу

Зараз податківці будуть перевіряти той бізнес, який виготовляє або продає підакцизну продукцію. Також першим на черзі буде гральний бізнес.

Найближчим часом перевірятимуть і ті компанії, які надають фінансові чи платіжні послуги. Окрім того, в пріоритеті буде перевірка інших платників, які на основі показників 2021 календарного року мають один із наступних ризиків:

податки компанії на 50% менші, аніж середні податки у галузі;

податки на додану вартість на 50% менші, аніж середні податки у галузі;

дебіторський борг вдвічі більший за кредитний;

сума річного доходу перевищує 10 мільйонів гривень, і загальна сума витрат у податковій декларації перевищує 75% від цього доходу;

заробітна плата менша за середній показник у галузі.

Повідомляється, що ці бізнеси та підприємців будуть у до кінця поточного року та у наступному.