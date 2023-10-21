Аеропорт "Бориспіль" знову запрацює: коли планують запуск рейсів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вже налагоджує співпрацю з партнерами та готується приймати рейси. Коли відбудеться повернення до роботи залежить від кількох факторів.

Аеропорт готується до відновлення роботи

Як розповів генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський, вже зараз триває робота над тим, щоб об'єкт повернувся до свого нормального режиму роботи. Саме тому приймати літаки аеропорт зможе вже за місяць після завершення війни.

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Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни,

– заявив Дубревський.

Аеропорту вдалося зберегти більшу частину свого персоналу та укласти угоди з кількома авіакомпаніями. Втім, навіть у час простою об'єкт потребує значних витрат на обслуговування. На пошкодження інфраструктури довелося виділити 1,8 мільйона євро, ще 3,2 мільйона євро кожного місяця йде на зарплати та електроенергію.

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Втім, Дубревський переконаний, що після війни варто очікувати як великого потоку власних громадян, так і іноземців, які захочуть побачити героїв та допомогти Україні. Окрім того, варто очікувати значного росту вантажних рейсів, що буде пов'язане повоєнною відбудовою України.