Аэропорт готовится к возобновлению работы

Как рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский, уже сейчас идет работа над тем, чтобы объект вернулся к своему нормальному режиму работы. Именно поэтому принимать самолеты аэропорт сможет уже через месяц после завершения войны.

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Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно скорее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки,

– заявил Дубревский.

Аэропорту удалось сохранить большую часть своего персонала и заключить соглашения с несколькими авиакомпаниями. Впрочем, даже во время простоя объект требует значительных затрат на обслуживание. На повреждение инфраструктуры пришлось выделить 1,8 миллиона евро, еще 3,2 миллиона евро каждый месяц уходит на зарплаты и электроэнергию.

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Впрочем, Дубревский убежден, что после войны следует ожидать большого потока собственных граждан, так и иностранцев, которые захотят увидеть героев и помочь Украине. Кроме того, следует ожидать значительного роста грузовых рейсов, что будет связано послевоенным восстановлением Украины.