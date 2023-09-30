Виробник Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів: коли добудують завод
Джерело:Укрінформ
Турецька компанія Baykar готова посилювати обороноздатність України на нашій території. Для інвестицій у потужності в нашій державі компанія виділила чималеньку суму.
Baykar інвестує в українські потужності
Як розповів генеральний директор Baykar Халюк Байрактар, загалом компанія готова інвестувати 100 мільйонів доларів у три проєкти на території України. Що стосується заводу з виробництва безпілотників, то його завершення прийдеться дещо почекати.
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У нас в Україні три інвестиції – завод, сервісний центр та головний офіс. Вартість проєкту – 100 мільйонів доларів, і процес вже пішов. Будівництво вже розпочато та буде завершено через 1,5 року,
– розповів Байрактар.
Згідно із попереднім планом, на заводі хочуть працевлаштувати близько 300 людей. Виробництво буде не лише екологічним, а й взаємовигідним: Україна робить унікальні двигуни, а турецька сторона – безпілотники.
"Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції", – додав гендиректор Baykar.
Він також додав, що на донати, за які українські фонди хотіли придбати безпілотники, вдалося придбати радари. Що стосується байрактарів, то їх компанія передала Україні безплатно.