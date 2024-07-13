Приватизація легендарного готелю "Україна" та титанового підприємства: яка стартова ціна

Незабаром почнеться процес великої приватизації. З "молотка" будуть продавати об'єкти, які знає вся країна.

Стартові ціни затверджені

Уряд фіналізував стартові ціни та умови для продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Легендарний готель біля Майдану Незалежності вартує як мінімум 1,05 мільярда гривень.

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Що стосується АТ "ОГХК", то торги розпочнуться із суми у 3,9 мільярда гривень.

Коли продадуть об'єкти

АТ "ОГХК" — це найбільше в Україні підприємство, яке видобуває та збагачує концентрати титанових руд.

Вже 15 липня Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій. Після цього опублікують детальну інформацію про аукціони.

Велика приватизація — це не лише про продаж великих активів та наповнення державного бюджету. Але й про залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток територій та, зрештою, підтримку і розвиток української економіки в ці непрості часи,

– написав Віталій Коваль, очільник ФДМУ.

Усі аукціони відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".