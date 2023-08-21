"Нова пошта" з'явиться у Словаччині: в якому місті відкриють відділення

Українська "Нова пошта" швидко підкорює європейський ринок. Поштові відділення компанії з'являються у нових країнах з блискавичною швидкістю.

Вже незабаром європейська експансія "Нової пошти" дасть нові результати. Відділення компанії запрацює у новій країні, розширивши географію доставки для українців.

Читайте також Завжди актуальні: бізнеси, які будуть рентабельні за будь-яких умов

Перше відділення пошти у Словаччині

Українці, які проживають у Словаччині, незабаром зможуть скористатися послугами "Нової пошти". Перше відділення у цій країні запрацює вже у жовтні.

Свою діяльність у Словаччині Nova Post розпочне зі столиці – Братислави. Відділення буде працювати з понеділка по суботу.

Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кілограмів,

– йдеться у повідомленні компанії.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

У перспективі також планують втілити опцію адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправлення.

Серед країн, де до кінця 2023 року повинні з'явитися відділення "Нової пошти", окрім Словаччини є ще Угорщина, Естонія та Латвія.