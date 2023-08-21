Вже незабаром європейська експансія "Нової пошти" дасть нові результати. Відділення компанії запрацює у новій країні, розширивши географію доставки для українців.
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Перше відділення пошти у Словаччині
Українці, які проживають у Словаччині, незабаром зможуть скористатися послугами "Нової пошти". Перше відділення у цій країні запрацює вже у жовтні.
Свою діяльність у Словаччині Nova Post розпочне зі столиці – Братислави. Відділення буде працювати з понеділка по суботу.
Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кілограмів,
– йдеться у повідомленні компанії.
У перспективі також планують втілити опцію адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправлення.
Серед країн, де до кінця 2023 року повинні з'явитися відділення "Нової пошти", окрім Словаччини є ще Угорщина, Естонія та Латвія.