Уже скоро европейская экспансия "Новой почты" даст новые результаты. Отделение компании заработает в новой стране, расширив географию доставки украинцам.
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Первое отделение почты в Словакии
Украинцы, проживающие в Словакии, скоро смогут воспользоваться услугами "Новой почты". Первое отделение в этой стране заработает уже в октябре.
Свою деятельность в Словакии Nova Post начнет со столицы – Братиславы. Отделение будет работать с понедельника по субботу.
Уже с октября украинцы смогут легко и быстро отправлять родным в Словакию и получать от них документы и посылки весом до 100 килограмм,
– говорится в сообщении компании.
В перспективе также планируют реализовать опцию адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.
Среди стран, где до конца 2023 года должны появиться отделения "Новой почты", кроме Словакии еще Венгрия, Эстония и Латвия.