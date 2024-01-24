ЄС може відмовитися від конфіскації заморожених російських грошей: чого бояться чиновники

Попри шалену потребу у грошах Європа зволікає із питанням конфіскації російських грошей. Схоже на те, що це питання може взагалі зникнути з порядку денного.

Страх затьмарює переваги

Президент США Джо Байден бореться з республіканцями за виділення 61 мільярда на допомогу Україні, а Угорщина заблокувала виділення понад 50 мільярда. Відтак, ситуація починає наближатися до катастрофи, і швидко вирішити проблему дозволила б конфіскація російських активів.

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Попри те, що країни G7 готові шукати законність конфіскації бодай частини з 300 мільярдів зморожених грошей Росії, єврочиновники навряд чи підуть на такий крок. Як повідомляють посадовці у приватних розмовах, вони бояться юридичних наслідків, тому не роблять активних кроків у цьому напрямку.

Конфіскація російських активів і передача їх Києву послабила б тиск на Захід щодо фінансування військових зусиль України, але європейські чиновники відкидають цю ідею як занадто ризиковану з юридичної точки зору,

– повідомляють джерела.

Окрім того, між країнами ЄС немає одноголосної згоди щодо цього кроку, а подібні рішення вимагають повної консолідації. Також єврочиновники дуже бояться, що конфіскація будь-яких грошей може налякати інвесторів, які почнуть забирати свої гроші з європейських депозитаріїв.

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Також на ЄС подіяли погрози Росії щодо дзеркальних кроків. Окрім конфіскації бізнесу Євросоюз боїться кроків росіян щодо депозитарію Euroclear, в якого на території агресора є чимало активів.

Наразі єврочиновники розглядають лише один варіант – передачу Україні прибутків, які генерують російські гроші, але основна частина активів повинна залишитися недоторканною.