Страх затмевает преимущества

Президент США Джо Байден борется с республиканцами за выделение 61 миллиарда в помощь Украине, а Венгрия заблокировала выделение более 50 миллиардов. Следовательно, ситуация начинает приближаться к катастрофе, и быстро решить проблему позволила бы конфискация российских активов.

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Несмотря на то, что страны G7 готовы искать законность конфискации хотя бы части из 300 миллиардов замороженных денег России, еврочиновники вряд ли пойдут на такой шаг. Как сообщают чиновники в частных разговорах, они боятся юридических последствий, поэтому не предпринимают активных шагов в этом направлении.

Конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию военных усилий Украины, но европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения,

– сообщают источники.

Кроме того, между странами ЕС нет единогласного согласия на этот шаг, а подобные решения требуют полной консолидации. Также еврочиновники очень опасаются, что конфискация любых денег может испугать инвесторов, которые начнут забирать свои деньги из европейских депозитариев.

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Также на ЕС подействовали угрозы России по поводу зеркальных шагов. Кроме конфискации бизнеса Евросоюз боится шагов россиян по поводу депозитария Euroclear, у которого на территории агрессора есть немало активов.

В настоящее время еврочиновники рассматривают лишь один вариант – передачу Украине доходов, генерирующих российские деньги, но основная часть активов должна остаться неприкосновенной.