Конфіскація активів росіян: Євросоюз досі не має дієвого механізму втілення цієї ідеї

Конфісковані активи росіян мають стати одним з головних ресурсів відновлення України. Втім, втілити це в життя буде не так легко.

Євросоюз вже арештував та заморозив багато активів росіян. Втім, передати їх Україні як компенсацію за завдану війною шкоду поки що не знає як.

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Законного механізму поки що не існує

Наразі сума заморожених активів росіян становить 200 мільярдів євро. Але як їх законно конфіскувати на користь України, ЄС поки що не знає. Наразі робоча група досі працює над механізмом, який дозволить це зробити.

Втім, поки що єдиний висновок, до якого вдалося дійти: не існує правового механізму, який дозволяє конфісковувати активи лише на тій підставі, що вони потрапили під санкції.

Цікаво, що велика частина заморожених вкладів росіян перебуває в європейському депозитарії Euroclear і продовжує приносити прибуток. Лише у першому кварталі 2023 року сума "набігла" до 750 мільйонів. ЄС хоче спрямувати ці гроші на допомогу Україні, це питання лідери Євросоюзу обговорять найближчим часом у Брюсселі.

Деякі лідери країн ЄС дуже бояться, що у випадку вилучення російських активів росіяни можуть ускладнити роботу фінустанов, які досі працюють у Росії. Раніше Кремль вже розігрував цю карту та заявляв, що буде розцінювати конфіскацію грошей як крадіжку.