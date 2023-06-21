Велика кількість бізнесів та фінансових установ готові вкладати гроші у відновлення України. Пріоритетний напрямок – інфраструктура, яка постраждала від злочинних дій російських окупантів.

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Майже мільярд на відновлення інфраструктури

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков на конференції у Лондоні провів переговори з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром. За підсумками розмови сторони підписали меморандум, згідно з яким Україна отримає 840 мільйонів євро на відновлення інфраструктури.

Усі ці гроші спрямують на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення. Йдеться про муніципальну інфраструктуру, громадські будівлі, інфраструктури водопостачання та водовідведення, транспортні мережі та громадський транспорт.

Також ЄІБ буде фінансувати розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки. Окрім того, в меморандумі йдеться про кредитування проєктів за підтримки Європейського фонду сталого розвитку.