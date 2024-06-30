"Купуй українське": на якому етапі запуск важливої програми

Мінекономіки активно працює над впровадженням кешбеку на українські товари. Однак цей процес потребує нормативного регулювання.

Що дасть програма "Купуй українське"

Ця програма передбачає кешбек за придбання товарів, які виготовили українські виробники. Вона повинна стати підтримкою для вітчизняної економіки у скрутний час та дати їй новий поштовх.

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За попередніми підрахунками, програма повинна запрацювати у вересні. Але до її старту потрібно добре підготуватися.

На якому етапі проєкт зараз

За словами очільниці Міністерства економіки Юлії Свириденко, зараз триває робота з нормативною базою проєкту.

Минулого тижня зустрічалися з бізнесом, експертами, з економістами, обговорювали розрахунки макроекономічного впливу від впровадження програми, оцінювали, яким чином вона впливатиме на поведінку українців, на збільшення їхньої прихильності до споживання товарів вітчизняного виробництва,

– розповіла вона.

Масштаб цього проєкту потребує узгодження, і нормативний документ повинен бути напрацьований вже до кінця липня. Щодо розміру кешбеку, то наразі в проєкті розглядають 10% вартості товару.