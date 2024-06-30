Что даст программа "Покупай украинское"
Эта программа предусматривает кэшбек за приобретение товаров, которые изготовили украинские производители. Она должна стать поддержкой для отечественной экономики в трудное время и дать ей новый толчок.
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По предварительным подсчетам, программа должна заработать в сентябре. Но к ее старту нужно хорошо подготовиться.
На каком этапе проект сейчас
По словам руководительницы Министерства экономики Юлии Свириденко, сейчас идет работа с нормативной базой проекта.
На прошлой неделе встречались с бизнесом, экспертами, с экономистами, обсуждали расчеты макроэкономического влияния от внедрения программы, оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности к потреблению товаров отечественного производства,
– рассказала она.
Масштаб этого проекта требует согласования, и нормативный документ должен быть наработан уже до конца июля. Относительно размера кэшбека, то сейчас в проекте рассматривают 10% стоимости товара.