Что даст программа "Покупай украинское"

Эта программа предусматривает кэшбек за приобретение товаров, которые изготовили украинские производители. Она должна стать поддержкой для отечественной экономики в трудное время и дать ей новый толчок.

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По предварительным подсчетам, программа должна заработать в сентябре. Но к ее старту нужно хорошо подготовиться.

На каком этапе проект сейчас

По словам руководительницы Министерства экономики Юлии Свириденко, сейчас идет работа с нормативной базой проекта.

На прошлой неделе встречались с бизнесом, экспертами, с экономистами, обсуждали расчеты макроэкономического влияния от внедрения программы, оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности к потреблению товаров отечественного производства,

– рассказала она.

Масштаб этого проекта требует согласования, и нормативный документ должен быть наработан уже до конца июля. Относительно размера кэшбека, то сейчас в проекте рассматривают 10% стоимости товара.