Що дасть програма "Купуй українське"

Ця програма передбачає кешбек за придбання товарів, які виготовили українські виробники. Вона повинна стати підтримкою для вітчизняної економіки у скрутний час та дати їй новий поштовх.

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За попередніми підрахунками, програма повинна запрацювати у вересні. Але до її старту потрібно добре підготуватися.

На якому етапі проєкт зараз

За словами очільниці Міністерства економіки Юлії Свириденко, зараз триває робота з нормативною базою проєкту.

Минулого тижня зустрічалися з бізнесом, експертами, з економістами, обговорювали розрахунки макроекономічного впливу від впровадження програми, оцінювали, яким чином вона впливатиме на поведінку українців, на збільшення їхньої прихильності до споживання товарів вітчизняного виробництва,

– розповіла вона.

Масштаб цього проєкту потребує узгодження, і нормативний документ повинен бути напрацьований вже до кінця липня. Щодо розміру кешбеку, то наразі в проєкті розглядають 10% вартості товару.