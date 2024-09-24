Укрпошта підвищує тарифи з 1 жовтня: на скільки подорожчає відправка

З 1 жовтня відправляти через Укрпошту листи стане дорожче. Компанія оголосила про збільшення ціни на конверти, марки та листівки.

На скільки подорожчають відправки

З 1 жовтня поштові марки, конверти та картки будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) – 20%. Це нововведення пов'язане зі змінами, затвердженими в Податковому кодексі України, повідомляє Укрпошта.

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Наприклад, ціна на пересилку внутрішнього листа вагою до 50 грамів сягне 18 гривень. Марковані конверти залежно від формату коштуватимуть:

якщо це формати C6, DL з маркою U, V – 21,6 гривні;

формати C6, DL з маркою F – 39,6 гривні;

формати C5 з маркою М – 40 гривні.

Вартість міжнародних відправлень, де враховується курс встановлений НБУ також зміниться: