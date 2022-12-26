Офіс дочки російського "Сбербанку" у центрі Києва пустять з молотка: стартова вартість активу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставить на аукціон об'єкт нерухомості у центрі Києва, що перебуває на балансі АТ "МР Банк", – дочірньої компанії російського "Сбербанку". Торги за лот відбудуться 5 січня у системі "Prozorro.Продажі".

Стартова ціна об'єкта – 83,35 мільйона гривень. Зазначається, що це колишнє відділення банку на торги виставлять вперше.

Читайте також Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світла

Офіс дочки російського "Сбербанку" у центрі Києва продадуть на аукціоні

Як зазначають у ФГВФО, загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення площею понад 1 тисяча квадратних метрів. При цьому, розташування нерухомості – абсолютна перевага активу.

За паспортом об'єкта, будівля розміщується на вулиці Велика Васильківська, за 500 метрів від станцій метро "Олімпійська" та "Палац "Україна", тобто у самісінькому центрі української столиці. Приміщення обладнано усіма необхідними інженерними мережами.

Торги за об'єкт пройдуть за англійською моделлю аукціону, й участь у них можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім Росії та осіб, пов'язаних з країною-агресоркою. Стежити за перебігом аукціону зможуть усі охочі.

До слова, як пояснили у ФГВФО, вторговані від продажу за результатами аукціону кошти буде спрямовано на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".