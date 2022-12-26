Стартовая цена объекта – 83,35 миллиона гривен. Отмечается, что это бывшее отделение банка на торги будет выставлено впервые.

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Офис дочки российского "Сбербанка" в центре Киева продадут на аукционе

Как отмечают в ФГВФЛ, в состав лота вошли нежилые помещения площадью более 1 тысячи квадратных метров. При этом, расположение недвижимости – абсолютное преимущество актива.

Согласно паспорту объекта, здание размещается на улице Большая Васильковская, в 500 метрах от станций метро "Олимпийская" и "Дворец "Украина", то есть в самом центре украинской столицы. Помещение оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями.

Торги за объект пройдут по английской модели аукциона и участие в них могут принять юридические и физические лица, кроме России и лиц, связанных со страной-агрессором. Следить за ходом аукциона смогут все желающие.

К слову, как пояснили в ФГВФЛ, вырученные от продажи по результатам аукциона средства будут направлены на расчеты с кредиторами АО "МР Банк".

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