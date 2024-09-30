Бізнес Коломойського та Боголюбового: як олігархи пов'язані зі сплатою податків в Росію

Бізнес, якими через офшорні компанії володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, сплачували в бюджет Росії мільйонні податки не лише з 2022 року, але й з 2014 року.

Які податки сплачувалися в Росію

Згідно із даними Федеральної податкової служби Росії, компанії, з якими пов'язані Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, з 2014 року сплатили до російського бюджету приблизно 100 мільйонів доларів податків.

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Водночас навесні 2024 року російський суд конфіскував активи бізнесменів на суму понад 5 мільярдів рублів – це понад 55 мільйонів.

Згідно з розслідуванням РБК-України, серед конфіскованих підприємств були ТОВ "Южгазэнерджи" та ТОВ "Кейтеринг – Юг". Компанії займалися паливно-енергетичною діяльністю в Республіці Адигея, що в Росії.

Кінцевим бенефіціаром підприємств є британська нафтогазова компанія JKX Oil & Gas Limited, а через офшорні компанії Коломойський і Боголюбов володіли часткою цих активів.

Цікаво! У 2022 році компанія "Южгазенерджі" сплатила податків Росії на суму 416 мільйонів рублів.

Як заявляють в українській пресслужбі JKX Oil & Gas, компанія не здійснює жодного контролю над будь-якими компаніями, які працюють на ринку Росії.

Водночас у звітах за 2022 рік йдеться про те, що JKX Oil & Gas провела аналіз своєї участі в ТОВ "Южгазенерджі" та ТОВ "Кейтерінг Юг". Однак вихід з активів в Росії група визначила неможливим. Це пояснюють нібито великими фінансовими втратами при продажі активів у рамках санкцій.