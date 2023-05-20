Команда, клієнти, можливості та мрії: які принципи гарантували Безосу колосальний успіх

20 травня 2023, 10:02
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Життя Джеффа Безоса сповнене неймовірних історій злетів та падінь. Втім, підприємець завжди був вірний своїм принципам, які дозволили йому сягнути найвищих вершин світу бізнесу.

У свої 30 років Джефф Безос був наймолодшим віцепрезидентом великої інвестиційної кампанії на Уолл-стріт, мав шалену зарплату та міг насолоджуватися життям. Втім, його прагнення до створення чогось масштабного не дало всидіти на теплому місці: Безос ризикнув – і виграв. 

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Які ж принципи допомогли Безосу втриматися на шляху ризику від хорошої посади до створення бізнесу майбутнього – розповідає 24 Канал.

Можливості є завжди 

Хорошими підприємцями стають ті, хто вміють визначати можливості ринку, а особливо – придумати процес їх масштабування. У DE Shaw&Co Безос побачив, що ринки, які пов'язані з інтернетом, зростають на 2300% щомісяця. Він побачив сприятливе середовище з великим потенціалом, і не злякався будувати свій бізнес у віртуальному світі. 

Безос ніколи не боявся ризикувати / Фото Getty Images 

Тестувати і розширюватися потрібно швидко 

Поки інші сто разів прокручують у голові можливі варіанти розвитку подій, ви можете протестувати кілька з них та отримати цілком реальні дані. Бізнес – це не про довгі роздуми,  а про активну діяльність. 

Звісно, аналітика та дані потрібні, але робота з ними не повинна забирати багато часу. Адже який сенс в ідеях, які ви все ніяк не можете втілити? 

Клієнт – на першому місці 

Яким би не був бізнес, він отримує прибуток лише з одного напрямку – надання користувачам товару або послуги. Якщо клієнт незадоволений і не дасть компанії свої гроші, то ваш талант та ідеї не матимуть абсолютно жодного змісту. 

Піклуйтеся про клієнта – і він попіклується про ваше зростання. Хороший бізнес працює лише за таким принципом. 

Команда важливіша за вас 

Погляньмо правді в очі – яким би талановитим та активним не були, виконати всю роботу аж ніяк не зможете. Для отримання результату важливо оточити себе правильними людьми, амбіції яких бодай якось перегукуються з вашими. 

Не грайтеся в генія, а найміть хороших фахівців. Знайти правильних людей – ось де потрібно проявляти талант. 

Бийтеся за свою мрію 

Справи ніколи не йдуть лише вгору – це просто неможливо, у якій сфері ви б не будували свій бізнес. Спокійна та проактивна реакція на всі проблеми, виклики та можливості повинна стати вашим єством. 

Доля інколи далеко не прихильна до нас, але в такий спосіб вона відсіює тих, хто не заслуговує на її щедрі дари. Зрештою, якщо ви опустите руки, то навряд чи колись розкажете цікаву історію про те, як будували свій успіх.

Автор: Ярослав Сиваківський