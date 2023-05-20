Команда, клієнти, можливості та мрії: які принципи гарантували Безосу колосальний успіх

Життя Джеффа Безоса сповнене неймовірних історій злетів та падінь. Втім, підприємець завжди був вірний своїм принципам, які дозволили йому сягнути найвищих вершин світу бізнесу.

У свої 30 років Джефф Безос був наймолодшим віцепрезидентом великої інвестиційної кампанії на Уолл-стріт, мав шалену зарплату та міг насолоджуватися життям. Втім, його прагнення до створення чогось масштабного не дало всидіти на теплому місці: Безос ризикнув – і виграв.

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Які ж принципи допомогли Безосу втриматися на шляху ризику від хорошої посади до створення бізнесу майбутнього – розповідає 24 Канал.

Можливості є завжди

Хорошими підприємцями стають ті, хто вміють визначати можливості ринку, а особливо – придумати процес їх масштабування. У DE Shaw&Co Безос побачив, що ринки, які пов'язані з інтернетом, зростають на 2300% щомісяця. Він побачив сприятливе середовище з великим потенціалом, і не злякався будувати свій бізнес у віртуальному світі.

Безос ніколи не боявся ризикувати / Фото Getty Images

Тестувати і розширюватися потрібно швидко

Поки інші сто разів прокручують у голові можливі варіанти розвитку подій, ви можете протестувати кілька з них та отримати цілком реальні дані. Бізнес – це не про довгі роздуми, а про активну діяльність.

Звісно, аналітика та дані потрібні, але робота з ними не повинна забирати багато часу. Адже який сенс в ідеях, які ви все ніяк не можете втілити?

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Клієнт – на першому місці

Яким би не був бізнес, він отримує прибуток лише з одного напрямку – надання користувачам товару або послуги. Якщо клієнт незадоволений і не дасть компанії свої гроші, то ваш талант та ідеї не матимуть абсолютно жодного змісту.

Піклуйтеся про клієнта – і він попіклується про ваше зростання. Хороший бізнес працює лише за таким принципом.

Команда важливіша за вас

Погляньмо правді в очі – яким би талановитим та активним не були, виконати всю роботу аж ніяк не зможете. Для отримання результату важливо оточити себе правильними людьми, амбіції яких бодай якось перегукуються з вашими.

Не грайтеся в генія, а найміть хороших фахівців. Знайти правильних людей – ось де потрібно проявляти талант.

Бийтеся за свою мрію

Справи ніколи не йдуть лише вгору – це просто неможливо, у якій сфері ви б не будували свій бізнес. Спокійна та проактивна реакція на всі проблеми, виклики та можливості повинна стати вашим єством.

Доля інколи далеко не прихильна до нас, але в такий спосіб вона відсіює тих, хто не заслуговує на її щедрі дари. Зрештою, якщо ви опустите руки, то навряд чи колись розкажете цікаву історію про те, як будували свій успіх.