В свои 30 лет Джефф Безос был самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной кампании на Уолл-стрит, имел безумную зарплату и мог наслаждаться жизнью. Впрочем, его стремление к созданию чего-то масштабного не дало усидеть на теплом месте: Безос рискнул – и выиграл.
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Какие же принципы помогли Безосу удержаться на пути риска от хорошей должности до создания будущего бизнеса – рассказывает 24 Канал.
Возможности есть всегда
Хорошими предпринимателями становятся те, кто умеет определять возможности рынка, а особенно придумать процесс их масштабирования. В DE Shaw&Co Безос увидел, что рынки, связанные с интернетом, растут на 2300% ежемесячно. Он увидел благоприятную среду с большим потенциалом и не испугался строить свой бизнес в виртуальном мире.
Безос никогда не боялся рисковать / Фото Getty Images
Тестировать и расширяться нужно быстро
Пока другие сто раз прокручивают в голове возможные варианты развития событий, вы можете протестировать несколько из них и получить реальные данные. Бизнес – это не о долгих размышлениях, а об активной деятельности.
Конечно, аналитика и данные нужны, но работа с ними не должна отнимать много времени. Ведь какой смысл в идеях, которые вы все никак не можете реализовать?
Клиент – на первом месте
Каким бы ни был бизнес, он получает прибыль только по одному направлению – предоставление пользователям товара или услуги. Если клиент недоволен и не даст компании свои деньги, то ваш талант и идеи не будут иметь абсолютно никакого смысла.
Позаботьтесь о клиенте – и он позаботится о вашем росте. Хороший бизнес работает только по такому принципу.
Команда важнее вас
Давайте посмотрим правде в глаза – каким бы талантливым и активным ни были, выполнить всю работу никак не сможете. Для получения результата важно окружить себя правильными людьми, амбиции которых хоть как-то перекликаются с вашими.
Не играйте в гения, а наймите хороших специалистов. Найти правильных людей – вот где нужно проявлять талант.
Бейтесь за свою мечту
Дела никогда не идут только вверх – это просто невозможно, в какой сфере вы бы не строили свой бизнес. Спокойная и проактивная реакция на все проблемы, вызовы и возможности должна стать вашим существом.
Судьба иногда далеко не благосклонна к нам, но таким образом она отсеивает тех, кто не заслуживает ее щедрых даров. В конце концов, если вы опустите руки, то вряд ли когда-нибудь расскажете интересную историю о том, как строили свой успех.