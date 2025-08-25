Трамп бере під контроль Intel: США купують 10% акцій компанії
- США придбають 10% акцій Intel, конвертуючи державні гранти у частку в капіталі компанії, без оплати за акції, вартістю приблизно 11 млрд доларів.
Угода передбачає купівлю 433,3 мільйона акцій Intel за 8,9 мільярда доларів, фінансування розширення виробництва в США та отримання Intel 10 мільярдів доларів на нові потужності.
США придбають 10% акцій виробника чіпів Intel, який переживає зараз не найкращі часи. Державні гранти конвертують у частку в капіталі компанії.
Яку угоду уклав Трамп з Intel?
Президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер США "повністю володіють і контролюють 10% компанії Intel", повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social.
За словами Трампа, він провів зустріч із генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном та домовився про угоду.
Сполучені Штати не заплатили нічого за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно 11 млрд доларів,
– зазначив президент у дописі.
Ця зустріч Трампа з гендиректором виробника чіпів стала продовженням попередньої, яка відбулася 11 серпня, Але стосунки з Ліп-Бу Таном цього разу значно покращилися, адже тоді президент вимагав його відставки через зв'язки з китайськими компаніями.
Укладену угоду з Intel Трамп вважає "чудовою" і для США, і для самої компанії.
Виробництво напівпровідників і чипів, яким займається Intel, фундаментальне для майбутнього нашої нації. Зробимо Америку великою знову!
– додав Трамп.
Що передбачає угода з Intel?
За словами міністра торгівлі США Говарда Лутніка, укладена угода є "чесною і для Intel, і для американців". Як дізналося видання Reuters, домовленість передбачає:
- США куплять 9,9% акцій Intel за 8,9 мільярда доларів. Це по 20,47 долара за акцію, що приблизно на 4 долари нижче від п'ятничної ціни на акції Intel (24,80 долара).
- Мова йде про придбання 433,3 мільйона акцій виробника чіпів. Їх купівлю профінансують коштом 5,7 мільярда доларів невиплачених грантів за законом CHIPS Act та 3,2 мільярда доларів, виділених Intel на програму Secure Enclave.
- За угодою компанія також отримає приблизно 10 мільярдів доларів на розширення чи будівництво нових потужностей у США.
Разом з тим угоду Трампа з Intel називають черговим втручанням президента у корпоративну Америку.
Що відомо про труднощі Intel?
- Через фінансові труднощі компанія Intel минулого року вирішила відмовитися від виплати дивідендів та опублікувала план масштабного скорочення працівників. Виробник чіпів вирішив скоротити 15 % всього штату. Через такі радикальні рішення компанія за день втратила 25% своєї вартості.
- Уряд США навіть виділив гігантську субсидію виробнику чіпів у 2024 році. Міністерство торгівлі спрямувало 7,86 мільярда доларів Intel для інвестицій у виробництво в Аризоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні,
- Цьогоріч, аби врятувати Intel від краху та розвинути власне виробництво чіпів Вашингтон задумався про придбання частки компанії. Таким чином хочуть привабити нових клієнтів, аби здолати труднощі виробника.