США приобретут 10% акций производителя чипов Intel, который переживает сейчас не лучшие времена. Государственные гранты конвертируют в долю в капитале компании.

Какую сделку заключил Трамп с Intel?

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне США "полностью владеют и контролируют 10% компании Intel", сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.

По словам Трампа, он провел встречу с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном и договорился о сделке.

Соединенные Штаты не заплатили ничего за эти акции, и сейчас их стоимость составляет примерно 11 млрд долларов,

– отметил президент в заметке.

Эта встреча Трампа с гендиректором производителя чипов стала продолжением предыдущей, которая состоялась 11 августа, Но отношения с Лип-Бу Таном на этот раз значительно улучшились, ведь тогда президент требовал его отставки из-за связей с китайскими компаниями.

Заключенное соглашение с Intel Трамп считает "замечательным" и для США, и для самой компании.

Производство полупроводников и чипов, которым занимается Intel, фундаментальное для будущего нашей нации. Сделаем Америку великой снова!

– добавил Трамп.

Что предусматривает соглашение с Intel?

По словам министра торговли США Говарда Лутника, заключенная сделка является "честной и для Intel, и для американцев". Как узнало издание Reuters, договоренность предусматривает:

США купят 9,9% акций Intel за 8,9 миллиардов долларов. Это по 20,47 доллара за акцию, что примерно на 4 доллара ниже пятничной цены на акции Intel (24,80 доллара).

Речь идет о приобретении 433,3 миллиона акций производителя чипов. Их покупку профинансируют за счет 5,7 миллиарда долларов невыплаченных грантов по закону CHIPS Act и 3,2 миллиарда долларов, выделенных Intel на программу Secure Enclave.

По соглашению компания также получит примерно 10 миллиардов долларов на расширение или строительство новых мощностей в США.

Вместе с тем соглашение Трампа с Intel называют очередным вмешательством президента в корпоративную Америку.

Что известно о трудностях Intel?