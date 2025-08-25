Какую сделку заключил Трамп с Intel?
Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне США "полностью владеют и контролируют 10% компании Intel", сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.
По словам Трампа, он провел встречу с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном и договорился о сделке.
Соединенные Штаты не заплатили ничего за эти акции, и сейчас их стоимость составляет примерно 11 млрд долларов,
– отметил президент в заметке.
Эта встреча Трампа с гендиректором производителя чипов стала продолжением предыдущей, которая состоялась 11 августа, Но отношения с Лип-Бу Таном на этот раз значительно улучшились, ведь тогда президент требовал его отставки из-за связей с китайскими компаниями.
Заключенное соглашение с Intel Трамп считает "замечательным" и для США, и для самой компании.
Производство полупроводников и чипов, которым занимается Intel, фундаментальное для будущего нашей нации. Сделаем Америку великой снова!
– добавил Трамп.
Что предусматривает соглашение с Intel?
По словам министра торговли США Говарда Лутника, заключенная сделка является "честной и для Intel, и для американцев". Как узнало издание Reuters, договоренность предусматривает:
- США купят 9,9% акций Intel за 8,9 миллиардов долларов. Это по 20,47 доллара за акцию, что примерно на 4 доллара ниже пятничной цены на акции Intel (24,80 доллара).
- Речь идет о приобретении 433,3 миллиона акций производителя чипов. Их покупку профинансируют за счет 5,7 миллиарда долларов невыплаченных грантов по закону CHIPS Act и 3,2 миллиарда долларов, выделенных Intel на программу Secure Enclave.
- По соглашению компания также получит примерно 10 миллиардов долларов на расширение или строительство новых мощностей в США.
Вместе с тем соглашение Трампа с Intel называют очередным вмешательством президента в корпоративную Америку.
Что известно о трудностях Intel?
- Из-за финансовых трудностей компания Intel в прошлом году решила отказаться от выплаты дивидендов и опубликовала план масштабного сокращения работников. Производитель чипов решил сократить 15 % всего штата. Из-за таких радикальных решений компания за день потеряла 25% своей стоимости.
- Правительство США даже выделило гигантскую субсидию производителю чипов в 2024 году. Министерство торговли направило 7,86 миллиарда долларов Intel для инвестиций в производство в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне,
- В этом году, чтобы спасти Intel от краха и развить собственное производство чипов Вашингтон задумался о приобретении доли компании. Таким образом хотят привлечь новых клиентов, чтобы преодолеть трудности производителя.