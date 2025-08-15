Что этому предшествовало?

По данным источников Bloomberg, сделка должна укрепить позиции компании в Огайо, передает 24 Канал. Ранее руководство завода заявило об амбициях превратить эту площадку в крупнейший в мире завод по производству микросхем. Правда, сделки неоднократно откладывались.

Каков статус переговоров?

Размер потенциальной доли правительства США пока неизвестен. Речь о вероятной сделке состоялась в контексте встречи Трампа и гендиректора Intel Лип-Бу Тана.

Предполагают, что правительство США оплатит эту долю. Но пока никаких официальных деталей не было, это лишь предположение источников, с которыми разговаривало издание.

Что говорят в Intel?

В компании отказались комментировать вероятность сделки, и представитель Intel заметил, что компания "предана поддержке усилий президента Трампа по укреплению лидерства США в сфере технологий и производства". Там отметили, что "с нетерпением ждут продолжения работы с администрацией Трампа", и не собираются комментировать слухи или домыслы".

Почему сделка важна для компании?

При этом издание отметило, что любая сделка укрепит финансовое положение Intel, ведь компания сокращает расходы и рабочие места. Поэтому, такое возможное сотрудничество компании с администрацией сохранит руководящее место и для самого Тана.