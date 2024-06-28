Подарунок на День народження: SpaceX Ілона Маска отримав рекордну оцінку у сотні мільярдів

28 червня 2024, 07:23
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Джерело:

Bloomberg

SpaceX вдалося встановити черговий рекорд. Щоправда, тепер він стосується фінансів.

Нова вершина SpaceX

SpaceX в рамках тендерної пропозиції продасть інсайдерські акції по 112 доларів за штуку. Це підвищило оцінку компанії Ілона Маска до 210 мільярдів доларів.

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Востаннє SpaceX оцінювали в грудні. Тоді показник сягнув 180 мільярдів доларів. 

Компанія Маска вирішила дозволити співробітникам та інсайдерам продавати акції вище оцінки у 200 мільярдів через значний попит. Разом з тим умови ще не визначені, тому розмір пропозиції SpaceX може змінюватися залежно від інтересів інсайдерів та покупців. 

Хто попереду 

Нова оцінка є рекордом для SpaceX. Дітищу Маска вдалося рівнятися з деякими найбільшими публічними компаніями світу.

Однак їм ще є куди рухатися. ByteDance Ltd., материнська компанія TikTok, має оцінку у 268 мільярдів доларів. Відтак, потрібно вигадати щось масштабніше за успішний запуск найважчої ракети у світі, аби наблизитися до власника популярної соціальної мережі.

Автор: Ярослав Сиваківський