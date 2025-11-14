Nokia, Renault та Calvin Klein: у Росії "викрадають" торговельні марки відомих компаній

Понад 300 іноземних компаній та брендів ризикують втратити свої торговельні марки в Росії. Серед них – Amazon, Giorgio Armani, Victoria's Secret.

Як у Росії викрадають відомі торговельні марки?

Кілька компаній, включаючи Victoria's Secret, Ericsson, Inditex та Nokia, вже втратили права на деякі зі своїх торговельних марок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Частина американських та європейських компаній з початком повномасштабного вторгнення пішли з ринку Росії. Проте більшість із них зберегли свої торговельні марки, дійсні протягом 10 років, сподіваючись, що зрештою зможуть повернутися на один з найбільших споживчих ринків світу.

Ці двері зараз зачиняються. Згідно з російським законодавством, будь-які торговельні марки, що не використовувалися протягом трьох років, можуть бути анульовані та передані будь-кому, хто подає заявку на права та сплачує збори менше ніж 1 500 доларів.

У якийсь момент у майбутньому кожен захоче повернутися до Росії та продовжити з того місця, де зупинився, але багатьом брендам це буде практично неможливо,

– каже юрист Робін Вебстер.

Більшість компаній, які пішли, не мають найближчих планів щодо повернення, але Кремль гарантує, що у них може не бути такого вибору. Він націоналізував активи кількох компаній, погрожуючи конфіскувати ще більше та змусив інших продавати акції місцевим покупцям за низькими цінами.

Проте навіть якщо компанії ніколи не мають наміру повертатися до Росії, ті, хто втрачає свої торговельні марки, можуть зіткнутися з тим, що їхні торговельні назви та логотипи будуть нанесені на товари сумнівної якості, що підриває довіру споживачів, особливо якщо ці товари експортуються або контрабандою перевозяться через кордон.

Як компанії намагаються захиститися?

Речник Giorgio Armani SpA заявив, що компанія захищає свій портфель торгових марок і "впевнена в позитивному результаті".

Натомість за словами речника Michelin, компанія стала об’єктом атак з боку компаній, які "намагаються скористатися репутацією торгової марки Michelin". Хоча компанія не планує повертатися до Росії, вона ретельно стежить за заявками та завжди діє для захисту своєї назви.

Гіганти Кремнієвої долини Intel Inc. та Microsoft Inc. є серед тих, хто подав заявки на продовження реєстрацій цього року. Також заявку подали й Renault SA, проте її було відхилено у вересні.

Речник Renault наголосив, що повернення до Росії наразі не передбачається, і в електронному листі заявив, що заявка на поновлення є "захисним заходом", щоб запобігти "крадіжці бренду в умовах масового піратства інтелектуальної власності, яке впливає на європейські компанії, що покинули Росію".

