У ЄС знайшли понад 45 тисяч компаній з російською участю

У ЄС виявили 46 тисяч компаній з російською участю. Вони повинні будуть звітувати про свої трансакції згідно з вимогами 12-го пакета санкцій проти Росії.

Компанії з участю Росії і ЄС

Станом на липень такі компанії були виявлені в:

Читайте також Зростання просто шалене: McDonald's збільшив прибуток на 82%

Чехії – 12 480;

Болгарії – 9 581;

Німеччині – 4 296;

Латвії – 3 338;

Італії – 2 539.

Рада Європейського Союзу затвердила 12-й пакет санкцій з грудня 2023 року. Ключове положення цього пакету передбачає обов'язкове звітування про фінансові перекази, що перевищують 100 000 євро за межі ЄС. Ця вимога безпосередньо стосується юридичних осіб ЄС, які прямо чи опосередковано належать щонайменше на 40% громадянам Росії або компаніям, створеним у Росії.

Встановлено новий ліміт на фінансові операції в розмірі 100 000 євро, який застосовується як до разових платежів, так і до сукупної суми за шість місяців. Слід зазначити, що мінімальний поріг для окремих транзакцій не встановлений. Ці заходи покликані запобігти потенційним порушенням санкцій та посилити моніторинг фінансових потоків від європейських компаній, пов'язаних з Росією.