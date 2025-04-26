Частину вартості автобусів, причепів і сонячних станцій: який бізнес отримав держпідтримку

Міністерство економіки України перерахує 12,7 мільйонів гривень 16 підприємствам за березневими заявками на компенсацію 15% вартості без ПДВ при купівлі вітчизняної промислової техніки.

Що купує бізнес Серед отримувачів – як великі компанії, так і фізичні особи-підприємці, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу міністерства. Дивіться також АРМА шукає управителя часткою одного з найбільших фармдистриб’юторів України Вони придбали техніку у восьми українських виробників, зокрема: автобуси "АТАМАН" та "Еталон" – від "ІСУЗУ-АТАМАН Україна" і ТД "Еталон Авто";

фургон ISUZU – виробник АТ "Черкаський автобус";

напівпричепи-цистерни – "Еверласт";

тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка";

пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект";

сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі". Довідково. Програма часткової компенсації стимулює розвиток внутрішнього ринку промислового обладнання та підтримує українських виробників.