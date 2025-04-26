Что покупает бизнес

Среди получателей – как крупные компании, так и физические лица-предприниматели, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Они приобрели технику у восьми украинских производителей, в частности:

автобусы "АТАМАН" и "Эталон" – от "ИСУЗУ-АТАМАН Украина" и ТД "Эталон Авто";

фургон ISUZU – производитель АО "Черкасский автобус";

полуприцепы-цистерны – "Эверласт";

тракторные и сдвижные прицепы – "Завод Кобзаренко";

пассажирский лифт – "Карат-Лифткомплект";

солнечные электростанции – ООО "Тер сан энерджи".

Справочно. Программа частичной компенсации стимулирует развитие внутреннего рынка промышленного оборудования и поддерживает украинских производителей.