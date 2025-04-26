Что покупает бизнес
Среди получателей – как крупные компании, так и физические лица-предприниматели, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу министерства.
Смотрите также АРМА ищет управляющего долей одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины
Они приобрели технику у восьми украинских производителей, в частности:
- автобусы "АТАМАН" и "Эталон" – от "ИСУЗУ-АТАМАН Украина" и ТД "Эталон Авто";
- фургон ISUZU – производитель АО "Черкасский автобус";
- полуприцепы-цистерны – "Эверласт";
- тракторные и сдвижные прицепы – "Завод Кобзаренко";
- пассажирский лифт – "Карат-Лифткомплект";
- солнечные электростанции – ООО "Тер сан энерджи".
Справочно. Программа частичной компенсации стимулирует развитие внутреннего рынка промышленного оборудования и поддерживает украинских производителей.