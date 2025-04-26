Що купує бізнес

Серед отримувачів – як великі компанії, так і фізичні особи-підприємці, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу міністерства.

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Вони придбали техніку у восьми українських виробників, зокрема:

  • автобуси "АТАМАН" та "Еталон" – від "ІСУЗУ-АТАМАН Україна" і ТД "Еталон Авто";
  • фургон ISUZU – виробник АТ "Черкаський автобус";
  • напівпричепи-цистерни – "Еверласт";
  • тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка";
  • пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект";
  • сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі".

Довідково. Програма часткової компенсації стимулює розвиток внутрішнього ринку промислового обладнання та підтримує українських виробників.