Що купує бізнес
Серед отримувачів – як великі компанії, так і фізичні особи-підприємці, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу міністерства.
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Вони придбали техніку у восьми українських виробників, зокрема:
- автобуси "АТАМАН" та "Еталон" – від "ІСУЗУ-АТАМАН Україна" і ТД "Еталон Авто";
- фургон ISUZU – виробник АТ "Черкаський автобус";
- напівпричепи-цистерни – "Еверласт";
- тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка";
- пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект";
- сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі".
Довідково. Програма часткової компенсації стимулює розвиток внутрішнього ринку промислового обладнання та підтримує українських виробників.