Що купує бізнес

Серед отримувачів – як великі компанії, так і фізичні особи-підприємці, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу міністерства.

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Вони придбали техніку у восьми українських виробників, зокрема:

автобуси "АТАМАН" та "Еталон" – від "ІСУЗУ-АТАМАН Україна" і ТД "Еталон Авто";

фургон ISUZU – виробник АТ "Черкаський автобус";

напівпричепи-цистерни – "Еверласт";

тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка";

пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект";

сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі".

Довідково. Програма часткової компенсації стимулює розвиток внутрішнього ринку промислового обладнання та підтримує українських виробників.