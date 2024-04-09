Підтримка українського бізнесу: яка компенсація за працевлаштування ВПО

Для отримання компенсації за працевлаштування ВПО роботодавцю потрібно буде звернутися до центру зайнятості. Однак. при цьому потрібно буде відповідати кільком умовам.

Який розмір компенсації

В Україні роботодавці, які взяли на роботу ВПО після направлення з центрів зайнятості – отримують грошову компенсацію від держави. При цьому, розмір компенсації дорівнює фактичним витратам на оплату праці такої особи.

Читайте також: Новий світовий рейтинг середніх зарплат: чи потрапила Україна бодай у першу сотню

Розмір компенсації не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати – 16 000 гривень.

Тобто, уряд надаватиме підприємцям фінансову підтримку на протязі шести місяців для осіб з розширеними гарантіями працевлаштування на 12 місяців, виплачуючи кошти за кожен непарний місяць.

Умова – збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі,

– підкреслили у відомстві.

Коли роботодавці можуть отримати компенсацію

У Мінреінтеграції пояснили, що роботодавець може подати заяву на компенсацію впродовж двох місяців після працевлаштування ВПО.

Роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості впродовж двох місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб,

– зауважили у Мінреінтеграції.

Таким чином, роботодавці зможуть претендувати на виплату компенсації, якщо:

проведуть трудове оформлення для безробітних осіб, які вже зареєстровані в службі зайнятості, шляхом укладення тимчасових контрактів;

нададуть необхідні документи до відповідного центру зайнятості;

дочекаються, коли заяву розглянуть та укладуть угоду про компенсацію, яка буде виплачуватися щомісяця протягом року в непарні місяці.