Новий світовий рейтинг зарплат
Американський аналітичний журнал CEOWorld опублікував новий глобальний рейтинг зарплат. Результати особливих сюрпризів не принесли.
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Очолила рейтинг Швейцарія, за нею розташувалися Люксембург та США. Йдеться про валову середньомісячну зарплату. Розрахунки проводилися у доларах, враховувався поточний обмінний курс.
У Швейцарії середня зарплата склала 8111 доларів. У Люксембурзі – 6633, а у США – 6633.
Також топ-10 увійшли Ісландія (6441), Норвегія (5665), Данія (5642), Канада (5081), Гренландія (5081), Ірландія (4622) та Нідерланди.
Найгірша ситуація у Лесото, Анголі, Малаві, Малі і у Північній Кореї. Тут у середньому в місяць заробляють від 24 до 37 доларів.
Що стосується України, то ми зайняли у рейтингу 107 місце із середньою зарплатою у 430 доларів на місяць. У Держстаті раніше повідомляли про те, що середня зарплата в Україні становить 17 442 гривні.