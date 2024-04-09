Новий світовий рейтинг зарплат

Американський аналітичний журнал CEOWorld опублікував новий глобальний рейтинг зарплат. Результати особливих сюрпризів не принесли.

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Очолила рейтинг Швейцарія, за нею розташувалися Люксембург та США. Йдеться про валову середньомісячну зарплату. Розрахунки проводилися у доларах, враховувався поточний обмінний курс.

У Швейцарії середня зарплата склала 8111 доларів. У Люксембурзі – 6633, а у США – 6633.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Також топ-10 увійшли Ісландія (6441), Норвегія (5665), Данія (5642), Канада (5081), Гренландія (5081), Ірландія (4622) та Нідерланди.

Найгірша ситуація у Лесото, Анголі, Малаві, Малі і у Північній Кореї. Тут у середньому в місяць заробляють від 24 до 37 доларів.

Що стосується України, то ми зайняли у рейтингу 107 місце із середньою зарплатою у 430 доларів на місяць. У Держстаті раніше повідомляли про те, що середня зарплата в Україні становить 17 442 гривні.