Новый мировой рейтинг зарплат в мире
Американский аналитический журнал CEOWorld опубликовал новый глобальный рейтинг зарплат. Результаты особых сюрпризов не принесли.
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Возглавила рейтинг Швейцария, за ней расположились Люксембург и США. Речь идет о валовой среднемесячной зарплате. Расчеты проводились в долларах, учитывался текущий обменный курс.
В Швейцарии средняя зарплата составила 8111 долларов. В Люксембурге – 6633, а в США – 6633.
Также топ-10 вошли Исландия (6441), Норвегия (5665), Дания (5642), Канада (5081), Гренландия (5081), Ирландия (4622) и Нидерланды.
Худшая ситуация в Лесото, Анголе, Малави, Мали и в Северной Корее. Здесь в среднем в месяц зарабатывают от 24 до 37 долларов.
Что касается Украины, то мы заняли в рейтинге 107 место со средней зарплатой в 430 долларов в месяц. В Госстате ранее сообщали о том, что средняя зарплата в Украине составляет 17 442 гривны.