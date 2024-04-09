Поддержка украинского бизнеса: какая компенсация за трудоустройство ВПЛ

Для получения компенсации за трудоустройство ВПЛ работодателю нужно будет обратиться в центр занятости. Однако. при этом нужно будет соответствовать нескольким условиям.

Какой размер компенсации

В Украине работодатели, которые взяли на работу ВПЛ после направления из центров занятости – получают денежную компенсацию от государства. При этом, размер компенсации равен фактическим затратам на оплату труда такого лица.

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Размер компенсации не может превышать две минимальные заработные платы – 16 000 гривен.

То есть, правительство будет предоставлять предпринимателям финансовую поддержку в течение шести месяцев для лиц с расширенными гарантиями трудоустройства на 12 месяцев, выплачивая средства за каждый нечетный месяц.

Условие – сохранения гарантий занятости ВПО в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое,

– подчеркнули в ведомстве.

Когда работодатели могут получить компенсацию

В Минреинтеграции объяснили, что работодатель может подать заявление на компенсацию в течение двух месяцев после трудоустройства ВПЛ.

Работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение двух месяцев со дня трудоустройства внутренне перемещенных лиц,

– отметили в Минреинтеграции.

Таким образом, работодатели смогут претендовать на выплату компенсации, если:

проведут трудовое оформление для безработных лиц, которые уже зарегистрированы в службе занятости, путем заключения временных контрактов;

предоставят необходимые документы в соответствующий центр занятости;

дождутся, когда заявление рассмотрят и заключат соглашение о компенсации, которая будет выплачиваться ежемесячно в течение года в нечетные месяцы.