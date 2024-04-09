Какой размер компенсации
В Украине работодатели, которые взяли на работу ВПЛ после направления из центров занятости – получают денежную компенсацию от государства. При этом, размер компенсации равен фактическим затратам на оплату труда такого лица.
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То есть, правительство будет предоставлять предпринимателям финансовую поддержку в течение шести месяцев для лиц с расширенными гарантиями трудоустройства на 12 месяцев, выплачивая средства за каждый нечетный месяц.
Условие – сохранения гарантий занятости ВПО в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое,
– подчеркнули в ведомстве.
Когда работодатели могут получить компенсацию
В Минреинтеграции объяснили, что работодатель может подать заявление на компенсацию в течение двух месяцев после трудоустройства ВПЛ.
Работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение двух месяцев со дня трудоустройства внутренне перемещенных лиц,
– отметили в Минреинтеграции.
Таким образом, работодатели смогут претендовать на выплату компенсации, если:
- проведут трудовое оформление для безработных лиц, которые уже зарегистрированы в службе занятости, путем заключения временных контрактов;
- предоставят необходимые документы в соответствующий центр занятости;
- дождутся, когда заявление рассмотрят и заключат соглашение о компенсации, которая будет выплачиваться ежемесячно в течение года в нечетные месяцы.