Компенсації за працевлаштування переселенців: скільки грошей держава вже виплатила роботодавцям

Працедавці, які взяли на роботу понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб, отримали компенсації від держави. Станом на 16 вересня, їм виплатили загалом 122 мільйони гривень.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона зауважила, що активізація ситуації на ринку праці та підвищення рівня зайнятості нині є одним із ключових завдань уряду.

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Підтримка бізнесу та вразливих категорій населення

Свириденко розповіла, що окрім компенсацій за працевлаштування переселенців, уряд стимулює підприємців створювати нові робочі місця шляхом надання державних грантів на започаткування та розвиток бізнесу. У Кабміні очікують, що це дозволить створити близько 300 тисяч робочих місць.

Окрім того, очікуємо на підтримку парламентом ще однієї ініціативи щодо надання компенсацій бізнесу за працевлаштування окремих категорій громадян, зокрема молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків,

– додала міністерка.

Нагадаємо, що з квітня цього року уряд запустив програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – за кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує підприємцю 6 500 гривень упродовж двох місяців.

За умовами програми, компенсації отримує роботодавець, що взяв на роботу ВПО із зарплатою не нижче, ніж мінімальна (6 500 гривень), зареєстрований платником єдиного внеску на соцстрахування, подав податкову звітність за 4 квартал 2021 року або весь минулий рік та не є неприбутковою організацією.