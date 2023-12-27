Не всі ФОПи мусять платити Єдиний податок: які підприємці досі можуть користуватися пільгою
Україна на вимогу МВФ скасувала пільгове оподаткування. Втім, певна група підприємців ще може користуватися привілеями.
Хто може не платити Єдиний податок
Розмір Єдиного податку фіксований, тож встановлюється станом на 1 січня та діє впродовж усього року. Він не динамічний як ЄСВ, тому на визначені показники можна орієнтуватися цілий рік.
Цікаво Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році
У 2024 році українські підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, будуть платити ЄП такого розміру:
- 1 група – 302 гривні на місяць;
- 2 група – 1 420 гривень на місяць;
- 3 група – 5% від обороту.
Платити Єдиний податок з 1 липня 2023 року на вимогу МВФ повинні усі ФОПи. Втім, є виключення: платити Єдиний податок на добровільній основі можуть ФОПи 1 та 2 групи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії.