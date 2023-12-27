Хто може не платити Єдиний податок
Розмір Єдиного податку фіксований, тож встановлюється станом на 1 січня та діє впродовж усього року. Він не динамічний як ЄСВ, тому на визначені показники можна орієнтуватися цілий рік.
Цікаво Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році
У 2024 році українські підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, будуть платити ЄП такого розміру:
- 1 група – 302 гривні на місяць;
- 2 група – 1 420 гривень на місяць;
- 3 група – 5% від обороту.
Платити Єдиний податок з 1 липня 2023 року на вимогу МВФ повинні усі ФОПи. Втім, є виключення: платити Єдиний податок на добровільній основі можуть ФОПи 1 та 2 групи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії.