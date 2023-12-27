Кто может не платить Единый налог
Размер Единого налога фиксирован, поэтому устанавливается по состоянию на 1 января и действует в течение всего года. Он не динамичен как ЕСВ, поэтому на определенные показатели можно ориентироваться круглогодично.
Интересно Что будет с налогами и какие изменения ждать ФЛП в 2024 году
В 2024 году украинские предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, будут платить ЕН такого размера:
- 1 группа – 302 гривны в месяц;
- 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
- 3 группа – 5% от оборота.
Платить Единый налог с 1 июля 2023 года по требованию МВФ должны все ФЛПы. Впрочем, есть исключение: платить Единый налог на добровольной основе могут ФЛП 1 и 2 группы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.